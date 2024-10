Julio Iglesias niega que vaya a retirarse de la música

El cantante español Julio Iglesias recurrió a su cuenta de Instagram para negar rotundamente que vaya a retirarse de la escena musical. También informó que continúa trabajando en su bioserie.

Julio Iglesias recurre a su cuenta de Instagram para informar que se encuentra bien de salud

En sus historias de esa red social, Iglesias, de 81 años, escribió: “Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar más.

“El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista. Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño”.

Julio no graba un álbum desde 2017, pero el año pasado comenzó a escribir su libro de memorias, que podría salir a la venta en 2025. Él narrará su experiencia como futbolista, el accidente que tuvo (por el cual estuvo en recuperación durante más de un año) y su carrera en la música. A lo largo de cinco décadas ha grabado en 12 idiomas, logró el crossover y obtuvo millones de fans alrededor del mundo.

“Por fin estoy empezando a escribir mis memorias”, comentó el intérprete en otro mensaje. “Ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias. Siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás. Sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar. Las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”.

