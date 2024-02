Julio Iglesias anuncia su bioserie, que será producida por Netflix

Julio Iglesias ha dado una sorpresa a sus fans, y a través de sus redes sociales anunció que próximamente se estrenará una serie sobre su vida, que será producida por la plataforma de streaming Netflix.

El cantante de 80 años está involucrado en todo el proceso creativo del proyecto, que mostrará sus inicios como portero del Juvenil B del club de futbol Real Madrid, el accidente de auto que lo dejó semiparalítico durante año y medio y su decisión de incursionar en la música, logrando el éxito con canciones como “La Vida Sigue Igual” y “Gwendolyne”. Tras grabar decenas de álbumes, en 1984 optó por el crossover, convirtiéndose en el artista musical latino más popular.

A través de un comunicado Iglesias se mostró entusiasmado por la producción de la serie: “Después de muchas especulaciones, libros y documentales en los que no he estado involucrado, por primera vez he decidido contar la verdad sobre mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de mucha deliberación, finalmente, una carta muy conmovedora que me envió Bela Bajaria (directora de contenidos) fue suficiente para convencerme de que Netflix era la empresa ideal para desarrollar este proyecto. Me siento agradecido con mucha gente de muchos países que me han apoyado y han impulsado mi vida”.

Por su parte Diego Dávalos, vicepresidente de contenido de la plataforma, comentó: “Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y tesón son únicos en el mundo. Ahora tendremos la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotografías de las revistas, los discos de oro y conocer realmente a profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones en todos los rincones del planeta”.

La bioserie de Julio Iglesias no es el único proyecto que marca el regreso del cantante a la escena musical este año. Ya casi está listo su libro de memorias, que comenzó a escribir en la primavera de 2023 y del cual comentó entonces: “Sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias. Siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”.

