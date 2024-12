Julio Iglesias envía conmovedor mensaje a Raphael tras ser hospitalizado 

A solo unos días de haberse dado a conocer la hospitalización del cantante Raphael por una falla cardiovascular, su compatriota Julio Iglesias ha salido a pronunciarse al respecto y desearle pronta recuperación por medio de un mensaje.

Fue desde sus historias de Instagram que el intérprete de temas como “Me olvidé de vivir” y “Un canto a Galicia” le dedicó unas palabras al artista en las que destacó su fortaleza.

“Querido Raphael: Has estado en muchas guerras y todas las has ganado gracias a Dios”, escribió el famoso. “Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo”, añadió.

Para finalizar el mensaje, el padre del cantante Enrique Iglesias le deseo una pronta recuperación y convivencia junto a sus seres queridos tras librar este trago amargo.

“Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida”, escribió el famoso de 81 años.

Mientras tanto, los primeros informes sobre la salud de Raphael apuntan a que se encuentra recuperándose favorablemente con el apoyo médico pertinente. Asimismo, su hijo Manuel declaró ante los medios que dicha experiencia ha sido “un susto que ya ha pasado” y que se encuentra fuera de peligro: “Venimos a verlo. Todo bien”, indicó.

A pesar de que el famoso ya fue revisado por un neurólogo y sometido a varias pruebas médicas, deberá permanecer ingresado para continuar con más exámenes y seguir de cerca su evolución.