Julio Iglesias responde a las acusaciones de violencia sexual: “Son absolutamente falsas”

La polémica sigue para el cantante Julio Iglesias, quien fue señalado por parte de dos ex empleadas por presuntas agresiones sexuales y maltrato laboral ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. Es a solo unos días de darse a conocer la noticia que el español rompe el silencio y sale a desmentir categóricamente dichas aseveraciones. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el intérprete de “” se pronuncio sobre los señalamientos en su contra, calificándolos como “falsos”.

“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer (…) Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza“, se lee en el escrito.

Julio Iglesias afirmó que si bien la situación ha tenido un impacto negativo en su persona a nivel emocional y profesional, no quitará el dedo del renglón hasta esclarecer los hechos y defender su inocencia.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave“, recalcó dentro de su mensaje.

Sin embargo, elDiario.es y Univision Noticias, medios encargados de la investigación y recaudación de los testimonios, reportaron que intentaron obtener la versión del cantante en diversas ocasiones y por varias vías de contacto antes de publicar la noticia, pero este no quiso responder a ninguna de las preguntas.

El artista de 82 años se dio a la tarea de agradecer a aquellos que le han otorgado el beneficio de la duda y no se han sumado a la ola de ataques en su contra: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, finalizó.

Ex empleadas acusan a Julio Iglesias por agresiones sexuales

El mundo del entretenimiento se conmocionó con la publicación de una investigación que señala al artista español de agresiones sexuales y maltrato laboral por parte de dos ex colaboradoras.

La investigación periodística incluye el testimonio de 15 ex empleadas que trabajaron en distintas propiedades de Iglesias entre 1990 y 2023, estas ubicadas en República Dominicana y Bahamas, así como en su natal España.

Dichos testimonios describen episodios como: “humillaciones laborales”, “penetraciones sin consentimiento” y “bofetadas”, mismos que han sido respaldados por documentos, registros de comunicación e informes médicos.

