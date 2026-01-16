Julio Iglesias responde a las acusaciones de violencia sexual: “Son absolutamente falsas”
El cantante español rompió el silencio sobre la ola señalamientos en su contra por parte de dos ex empleadas que relataron presuntos abusos de su parte
La polémica sigue para el cantante Julio Iglesias, quien fue señalado por parte de dos ex empleadas por presuntas agresiones sexuales y maltrato laboral ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. Es a solo unos días de darse a conocer la noticia que el español rompe el silencio y sale a desmentir categóricamente dichas aseveraciones. ¡Aquí te contamos lo que dijo!
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el intérprete de “” se pronuncio sobre los señalamientos en su contra, calificándolos como “falsos”.
“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi vida. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer (…) Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza“, se lee en el escrito.
Julio Iglesias afirmó que si bien la situación ha tenido un impacto negativo en su persona a nivel emocional y profesional, no quitará el dedo del renglón hasta esclarecer los hechos y defender su inocencia.
“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave“, recalcó dentro de su mensaje.
Sin embargo, elDiario.es y Univision Noticias, medios encargados de la investigación y recaudación de los testimonios, reportaron que intentaron obtener la versión del cantante en diversas ocasiones y por varias vías de contacto antes de publicar la noticia, pero este no quiso responder a ninguna de las preguntas.
El artista de 82 años se dio a la tarea de agradecer a aquellos que le han otorgado el beneficio de la duda y no se han sumado a la ola de ataques en su contra: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, finalizó.
Ex empleadas acusan a Julio Iglesias por agresiones sexuales
El mundo del entretenimiento se conmocionó con la publicación de una investigación que señala al artista español de agresiones sexuales y maltrato laboral por parte de dos ex colaboradoras.
La investigación periodística incluye el testimonio de 15 ex empleadas que trabajaron en distintas propiedades de Iglesias entre 1990 y 2023, estas ubicadas en República Dominicana y Bahamas, así como en su natal España.
Dichos testimonios describen episodios como: “humillaciones laborales”, “penetraciones sin consentimiento” y “bofetadas”, mismos que han sido respaldados por documentos, registros de comunicación e informes médicos.
