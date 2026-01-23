Archivan en España denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual

El viernes 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España dio a conocer que decidió archivar las denuncias que dos ex empleadas realizaron en contra de Julio Iglesias por presunta agresión sexual, malos tratos y trata de seres humanos.

El fallo de la Fiscalía se produjo por considerar que no contaba con competencia alguna para llevar a cabo una investigación preprocesal en contra del acusado, ya que los presuntos delitos no se llevaron a cabo en España, sino en Bahamas y en República Dominicana.

“La totalidad de los hechos, presuntamente delictivos, habrían ocurrido fuera del territorio español”, informó la Fiscalía, además de añadir que las presuntas víctimas, quienes han sido tratadas como testigos protegidos, no radican en España, por lo que no hay argumento alguno para tomar el caso.

“Las víctimas son extranjeras, no residen en España, los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, los denunciados no se encuentran en España, no existe denegación de extradición, y los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”, apuntó la Fiscalía entre los argumentos que dio para archivar el caso.

La decisión de la Fiscalía está basada en el artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se hace hincapié en que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con el país.

Hasta el momento ni Julio Iglesias, ni la parte acusadora, se han pronunciado tras la determinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El fallo de las autoridades se produce horas después de que el reconocido cantante publicara en Instagram Stories algunas impresiones de las presuntas conversaciones que habría tenido con la parte acusadora desde el 2021 y hasta el 2023, con las que buscó demostrar su inocencia.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp, enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad. “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, argumentó el papa de Enrique Iglesias en algunos de los mensajes que lanzó.

