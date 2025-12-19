Alejandro Sanz celebra su cumpleaños 57 con conmovedor mensaje de su hija Manuela

El cantante Alejandro Sanz se encuentra de manteles largos con motivo de su cumpleaños número 57 y una de las felicitaciones que mayor eco generó en redes sociales fue la de su hija Manuela, quien celebró su vida y dio una mirada inédita a algunos de sus recuerdos más especiales.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, la joven de 24 años colocó una conmovedora publicación en la que evidenció el gran lazo y complicidad que los une desde su niñez.

“Hay estrellas que son fugaces. Otras que se convierten en polvo. Y luego hay otras como el sol y como mi padre que iluminan en el día y por la noche hacen brillar a la luna“, comenzó su mensaje Manuela Sanz.

Para concluir su despliegue de habilidades poéticas, la joven fruto del matrimonio de Sanz con Jaydy Michel indicó: “Hoy celebro tu luz y tu fuego, porque no hay estrella más bonita que tú. Te amo. Feliz cumpleaños”.

A la par de su dedicatoria, Manuela Sanz colocó algunas fotografías del baúl de los recuerdos. La primera de ellas dejó ver a padre e hija en una sesión de fotos en color sepia de un joven Alejandro cargando a su primogénita, quien en ese entonces era tan solo una bebé.

Otra postal muestra a la hija mayor del artista paseando en bote junto a él, concluyendo con una toma más reciente tras una ceremonia de premios.

Además del cantante, esta muestra de cariño no pasó desapercibida para la madre de la artista y ex pareja de Alejandro Sanz, quien se sumó a las felicitaciones de manera sutil: “Que bella eres mi princesa, bellas palabras. Celebra mucho con tu papá y dale un fuerte abrazo”, compartió Jaydy Michel.

