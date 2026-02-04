Alejandro Sanz y la cariñosa felicitación de cumpleaños que dedicó a Shakira

El cantante Alejandro Sanz protagonizó un enternecedor momento en redes sociales luego de hacer una mención especial a su colega y amiga Shakira, con motivo de su cumpleaños número 49.

Durante la tarde del pasado 2 de febrero, plataformas como Instagram, TikTok y X se llenaron de felicitaciones para la artista colombiana. Sin embargo, aquella lanzada por el intérprete de “Amiga Mía” no tardó en acaparar la atención del público.

Pero, ¿qué hizo tan especial a esta celebración de cumpleaños? El romántico juego de palabras con el que Alejandro Sanz evidenció su admiración por la famosa, así como el cariño que existe entre ambos luego de más de 20 años de amistad.

“Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito, orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga“, escribió el cantautor para acompañar una foto donde ambos aparecen bailando sobre el escenario en una de las apariciones especiales del español en el “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”.

La frase “mi planeta favorito” hizo eco entre los internautas que han seguido de cerca su amistad y reafirmó la importancia que Shakira tiene en la vida Sanz más allá del entorno profesional.

Alejandro Sanz y Shakira, una amistad de más de dos décadas

La historia de amistad de los famosos se remonta al año 2005, cuando colaboraron para el lanzamiento del hit musical “La Tortura”, un tema que a más de dos décadas se mantiene vigente y como uno de los favoritos del público.

Años después, decidieron repetir esta receta al unir sus voces para el segundo EP de Alejandro Sanz. En esta ocasión, el tema lleva por título “Bésame” y se trata de una balada de flamenco que combina afrobeat​ y rumba. Su video musical muestra al querido dúo desde el escenario, durante los ensayos para la fecha de Charlotte de “Las mujeres ya no lloran World Tour” de Shakira.

Su lazo de amistad, que en más de una ocasión ha desatado teorías entre sus fanáticos, se mantiene firme a pesar del paso del tiempo y la colombiana no tiene reparo en hablar sobre el aprecio que le tiene al español: “Lo más bello que ha parido España después de mis hijos”, expresó durante su show en Miami, donde el famoso apareció para interpretar ambas canciones ante una emocionada multitud.

