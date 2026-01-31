Shakira logra récord histórico con su gira en El Salvador

Shakira continúa escribiendo una historia marcada por éxitos y récords respaldados por su propuesta musical en el tour “Las Mujeres ya no Lloran”. El capítulo más reciente de esta aventura tendrá lugar en El Salvador, donde cuenta con cinco fechas programadas para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de este 2026.

Su paso por el país centroamericano ya ha generado una conversación gracias a los récords abatidos en los días previos a sus presentaciones. De acuerdo con medios locales, se prevé que durante la residencia de la colombiana se genere un impacto económico que ronda los $25,000,000 de dólares.

Dicha cifra sería el resultado de la afluencia local y extrajera; de las 82,000 personas que atenderán sus conciertos, el 12% corresponde a público de otros países latinoamericanos. Esto se traduce en un impulso al turismo, el comercio y la ocupación hotelera en la capital salvadoreña, así como en la creación de empleos directos e indirectos.

Por si fuera poco, la intérprete de “Hips Don’t Lie” se coronó al lograr agotar las entradas de sus cinco fechas en la capital de El Salvador en apenas 24 horas.

Esta serie de logros se suma a la reciente proclamación de Shakira como “la dueña de la gira más exitosa de la historia de la música latina”, nombramiento realizado por el medio especializado en música, Billboard.

Según lo revelado por el portal estadounidense, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ya superó los $327,000,000 de dólares en recaudación durante sus primeros 64 conciertos y se proyecta que superará los $400,000,000 al momento de su cierre.

Tan solo en En Estados Unidos, la gira de Shakira recaudó cerca de $250,000,00 de dólares, sumándose a la lista de las 30 más exitosas en lo que va de la década.

Seguir leyendo:

• Shakira es dueña de la gira más exitosa de la historia de la música latina, según Billboard

• Shakira anuncia que su gira llegará a Japón este año

• Shakira celebra el cumpleaños 13 de su hijo Milan con fiesta temática de futbol