Shakira celebra el cumpleaños 13 de su hijo Milan con fiesta temática de futbol

La cantante colombiana Shakira compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles de la fiesta que le organizó a Milan, su hijo mayor, con motivo de su cumpleaños número 13.

La expareja de Gerard Piqué publicó una fotografía y un video en los que presumió lo bien que la pasó el adolescente en su fiesta temática inspirada en el mundo del futbol.

A pesar de que el festejado nació en la Clínica Teknon en Barcelona, España, ese no fue un impedimento para que dejara en claro el gran amor que siente por la tierra de su madre, pues en la figura con la que decoraron su pastel se le ve vistiendo el jersey de Colombia y no el de España.

“Miren a quien puse a jugar con la Selección de Colombia y con el número de Luis Díaz”, escribió la intérprete de ‘Monotonía’ en alusión a la figura de su hijo.

A pesar de que el jersey de Colombia se robó los reflectores, el pastel con forma de cancha de futbol también fue decorado con los jerseys de las selecciones de España, Alemania, Argentina, Francia, Brasil, Países Bajos, Italia, Inglaterra, entre otras.

Además de haber dado un pastel muy futbolero, Shakira también ofreció unos pastelillos con la forma de jerseys de futbol, incluyó un par de globos que juntos formaron el número 13 y decoró la mesa con balones de futbol, los cuales dejaron asombrado al cumpleañero.

“Me voy a quedar todas, las voy a poner en mi cuarto”, dijo Milan en referencia a las pelotas que estaban sobre la mesa y que tenían los colores de sus selecciones favoritas.

Hasta el momento se desconoce si Gerard Piqué ya tuvo oportunidad de festejar por su cuenta a su hijo mayor, quien nació el 22 de enero y que desde su separación vive en compañía de su mamá y de Sasha. su hermano.

