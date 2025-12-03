Shakira lanza inesperado elogio a Piqué por su labor como papá: “Es muy disciplinado”

De cara a sus próximas presentaciones en Argentina, la cantante Shakira concedió una entrevista en la que compartió varios detalles de su faceta como artista y de mamá. Sobre esta última, la estrella de la música destacó la disciplina que poseen gracias al ejemplo que tanto ella como Gerard Piqué les han brindado.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la intérprete de “Monotonía” nombró a la disciplina como una de las mayores cualidades de sus hijos, pues sin importar su corta edad reconocen la importancia de la preparación y constancia.

“Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable“, declaró ante los micrófonos del programa “Por el Mundo de Tele”, conducido por Alejandro “Marley” Wiebe.

Al ser señalada como la principal maestra de esta cualidad, Shakira sorprendió a más de uno al destacar la labor de su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, en su rol como papá.

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio. La disciplina es básica“, respondió haciendo referencia a la profesión que el atleta español ejerció durante 13 años.

La mención del astro del balompié no tardó en generar otro tipo de cuestionamientos con respecto a su dinámica familiar. Al respecto, la artista multipremiada comentó que a pesar de la polémica, la prioridad siempre han sido y serán sus hijos.

“Milan y Sasha son lo primero, siempre. Gerard y yo coincidimos en eso, y es lo que nos mantiene unidos en lo esencial, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos separados“, dijo para finalizar su intervención.

Fue en junio de 2022 cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación con un comunicado conjunto difundido en redes sociales: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, expresaron en ese entonces.

Seguir leyendo:

• Shakira brilla junto a sus hijos en el estreno de ‘Zootopia 2’

• Shakira se transforma en Gazelle en el video de “Zoo” para Zootopia 2

• Shakira reconocida con el Global Touring Icon de Billboard por el impacto de su gira