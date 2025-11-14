Shakira brilla junto a sus hijos en el estreno de ‘Zootopia 2’

La cantante Shakira no solo deslumbró en la alfombra roja del estreno de Zootopia 2 en Hollywood, sino que lo hizo compartiendo un momento especial y profesional con sus dos hijos, Milan y Sasha, de quienes se declaró extremadamente orgullosa.

La artista de 48 años, que da voz a la carismática Gazelle en la franquicia de Disney, acudió al estreno con sus hijos, de 12 y 10 años respectivamente. Sin embargo, no solo fueron sus compañeros, pues ambos tuvieron pequeños papeles en la secuela, grabando sus diálogos junto a su madre.

“¡Ay, Dios mío, me encantan! Lo saben. No eran nada tímidos”, confesó Shakira a Entertainment Tonight. “Eran muy espontáneos y fue muy fácil grabar sus diálogos”. La cantante explicó que grabaron juntos todas sus partes, interpretando Milan y Sasha a los hermanos pequeños de Judy Hopps, personaje al que pone voz Ginnifer Goodwin.

El entusiasmo de los pequeños por la actuación quedó claro cuando, al ser preguntados si les gustaría hacer más proyectos así, respondieron sin dudar. “Sí, un montón”, afirmó Sasha, a lo que Milan añadió: “Por supuesto. Fue una experiencia fantástica y estoy muy emocionado”.

Lucieron atuendos del mismo color

La complicidad familiar también se reflejó en su estilo. Shakira lució un elegante vestido morado de manga larga y cuello alto, mientras que sus hijos la acompañaron con trajes del mismo color, sonriendo y posando a ambos lados de su madre en las fotografías.

Shakira y sus dos hijos en el estreno mundial de ‘Zootopia 2’ en Los Angeles, California, USA.

Crédito: Grosby Group.

Aunque esta es la primera vez que los hijos de Shakira participan en un proyecto cinematográfico con ella, no es la primera vez que la apoyan en un evento de gran magnitud. En febrero de 2025, la cantante contó con su compañía en los Premios Grammy, donde recibió el galardón al ‘Mejor Álbum Pop Latino’.

En una emotiva escena, Shakira les dedicó el premio a sus hijos desde el escenario: “Quiero compartir este premio con mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí conmigo. Estoy muy orgullosa de ustedes, de sus corazones bondadosos“. El gesto fue correspondido con besos y abrazos por parte de los pequeños, en una muestra de cariño que conmovió al público.

Zootopia 2 llegará a los cines el 26 de noviembre, prometiendo no solo una nueva aventura en la ciudad de los animales, sino también el debut cinematográfico de los hijos de una de las artistas más queridas del mundo.

