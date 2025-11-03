Shakira cantó “La pared” junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres en Bogotá

El sábado, Shakira ofreció un concierto memorable en Bogotá, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, que será recordado por una interpretación única de su tema “La Pared” junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres.

La barranquillera, quien ha tenido como invitado en su gira a artistas como Alejandro Sanz y Danna, se unió a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá para ofrecer una poderosa interpretación del emblemático tema de su álbum Fijación Oral, que hace poco cumplió 20 años desde su lanzamiento.

Junto a más de 70 músicas, Shakira deleitó al público con la nueva versión de “La pared”, la cual regrabó hace poco para el aniversario del álbum.

El concierto de @shakira anoche en el Vive Claro es uno de los mejores que he visto. Aquí apartes de la interpretación de “La Pared” con la @filarmonibogota pic.twitter.com/4zJFiC3WWv — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 3, 2025

El acompañamiento de violines, violonchelos y contrabajos aportó un sonido majestuoso que llevó la canción a otro nivel convirtiéndola experiencia en una emocional y sonora profunda, lo que generó la ovación del público.

Este momento también fue un homenaje al poder artístico de las mujeres en la música.

Con el concierto del sábado en Bogotá, Shakira cierra la etapa de su gira por Colombia, donde también se presentó en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

Durante el concierto, Shakira agradeció emocionada a su público colombiano por permitirle volver y realizar nueve conciertos en su tierra natal, antes de continuar con su tour en otros países de la región.

En los próximos días la cantante continuará su gira en otros países de Latinoamérica como Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Seguir leyendo:

· Shakira lanzará nuevas versiones de ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ y otros grandes éxitos

· Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para Zootopia 2

· Pies descalzos cumple 30 años: la historia detrás del álbum de lanzó a la fama a Shakira