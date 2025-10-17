Shakira lanzará nuevas versiones de ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ y otros grandes éxitos

La intérprete colombiana Shakira continúa revolucionando la escena musical, luego de que se diera a conocer que revivirá algunos de sus más grandes éxitos por medio de nuevas versiones y haciéndose acompañar de grandísimos artistas.

Este anuncio se da en el marco del 30 aniversario del lanzamiento del disco ‘Pies Descalzos’ y a dos décadas de que sacudiera el mundo de la música con el álbum ‘Fijación Oral’.

El retorno de estos clásicos será posible gracias a una colaboración que Shakira hizo con Spotify y con otros cantantes.

Entre los relanzamientos, los cuales estarán disponibles en Spotify a partir del 22 de octubre, se encuentran los temas ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’, ‘Antología’, ‘La Pared’, ‘Día de Enero’ y ‘Hips Don’t Lie’.

Todos los temas los interpretará en solitario, a excepción de ‘Hips Don’t Lie’, el cual promete ser toda una revolución gracias a su colaboración con Ed Sheeran y Beéle.

“En el especial de aniversario, Shakira reinterpreta uno de sus éxitos más queridos, como “Hips Don’t Lie”, con una presentación poderosa y una historia personal. Junto a Ed Sheeran, Beéle y un ensamble de cuerdas de 14 piezas, da nueva vida a uno de los clásicos que definió su carrera e inspiró a generaciones”, se lee en el comunicado con el que se anunció la nueva apuesta de la colombiana.

Para tener acceso al álbum Spotify Anniversary Version, que incluye cinco temas de Shakira, da clic aquí.

