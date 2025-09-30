Antonio de la Rúa captado de nuevo en un show de Shakira

Este fin de semana, durante el concierto que Shakira ofreció en el Global Citizen Festival en Central Park, Nueva York, una figura inesperada captó la atención de todos: Antonio de la Rúa.

El exnovio y antiguo manager de la cantante colombiana fue visto entre los asistentes del show, lo que alimentó la ola de especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

La presencia de Antonio no pasó desapercibida. Un fan que estuvo en el recital lo grabó sonriendo y saludando a los presentes, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales, avivando los rumores que ya habían surgido en los últimos meses.

Esta no es la primera vez que Antonio de la Rúa es visto en los shows de la barranquillera. En agosto, el empresario argentino fue captado en uno de los shows que Shakira ofreció en México como parte de gira Las mujeres ya no lloran.

Además, la cantante y el empresario fueron vistos juntos recientemente en una cena en Miami, junto a los hijos de Shakira, Milan y Sasha.

Asimismo, en conciertos previos, Antonio de la Rúa incluso apareció con credenciales de staff, moviéndose con naturalidad entre el equipo de la gira de la artista.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido a los rumores de romance, dejando abierta la puerta a la especulación.

Relación de Shakira y Antonio de la Rúa

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, cuando se conocieron en Buenos Aires durante una cena en la que fueron presentados por amigos en común.

En ese momento, la pareja mantuvo tanto una relación amorosa como una alianza profesional, ya que Antonio de la Rúa se convirtió en manager de Shakira, jugando un papel clave en su éxito internacional.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa duró casi once años y fueron una de las parejas más influyentes y seguidas de la década. Sin embargo, en 2010 anunciaron su separación.

A pesar de la ruptura, mantuvieron una relación cordial, aunque más tarde surgieron conflictos legales entre ellos.

