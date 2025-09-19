Shakira invita a Danna a su último concierto en México y hacen estallar el escenario con ‘Soltera’

La cantante colombiana Shakira cerró, la noche del jueves 18 de septiembre, su gira de 12 fechas en la Ciudad de México y lo hizo de una manera muy especial, pues tuvo como invitada a Danna.

La intérprete mexicana, quien ya había estado en una fecha previa de Shakira, volvió a pisar el escenario y lo hizo para cantar a su lado el tema ‘Soltera’, uno de los más recientes éxitos de la mamá de Milan y Sasha.

“Ahora sí. Lo prometido es deuda. Esta gran artista… ¡Danna!”, dijo Shakira ante la algarabía de los asistentes al Estadio GNP, antes Foro Sol.

A continuación ambas intérpretes unieron sus voces y deleitaron a los asistentes con su talento y también con sus pasos de baile.

Al término de su interpretación ambas se dieron un gran abrazo y Shakira se volvió a desvivir en elogios hacia Danna, quien también ha hecho una carrera en el mundo de la actuación.

“Gracias Danna, eres una diosa. Una gran artista, una gran amiga y juntas somos más fuertes. Juntas somos más fuertes”, dijo Shakira, a lo que Danna le respondió que ella se merecía todo el éxito que cosechó durante las 12 fechas que ofreció en la capital mexicana.

“Muchas felicidades por este gran récord. Te amamos”, le dijo Danna antes de abandonar el escenario.

La presencia de Danna en su show no tomó por sorpresa a nadie y es que la propia Shakira ya había adelantado que la joven mexicana estaría con ella en su última fecha en la Ciudad de México.

“Gracias por todo lo que me han dado y yo me quiero despedir por lo alto, así que voy a invitar a Danna a que me acompañe ese día a cantar ‘Soltera’, esa canción que ustedes tanto apoyaron. Los quiero mucho y nos vemos. ¡Qué ganas de estar ahí este 18!”, compartió en su momento.

