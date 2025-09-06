Camerino de Shakira se inundó previo a concierto en México

Este viernes, durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante colombiana Shakira enfrentó un imprevisto antes de su concierto en el Estadio Corregidora en Querétaro, México.

Debido a intensas lluvias y filtraciones en el techo del estadio, el camerino asignado a la artista se inundó, lo que generó un caos logístico previo a la presentación.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió videos e imágenes donde se puede ver el camerino cubierto de agua, con bolsas negras protegiendo cables y luces.

@radio.serranita Camerino de #Shakira en Querétaro sufre inundación por intensas lluviasDurante su visita a Querétaro, la cantante utilizó el Estadio Corregidora como sede de su espectáculo. Sin embargo, las fuertes precipitaciones provocaron filtraciones en el techo, lo que ocasionó que su camerino se inundara. Fue la propia Shakira quien compartió en sus redes sociales un video con el mensaje: “Miren mi camerino antes del concierto de anoche”. En las imágenes se observa el lugar cubierto con bolsas negras, mientras que el agua se filtraba por los costados del espacio asignado. ♬ sonido original – Radio Serranita

“Miren mi camerino antes del concierto de anoche”, escribió Shakira junto a las imágenes.

Este percance provocó un retraso de casi tres horas para el inicio del espectáculo, generando preocupación entre los asistentes. Sin embargo, ni Shakira ni su equipo permitieron que las dificultades detuvieran el show.

La cantante salió con gran energía y profesionalismo para ofrecer un concierto memorable bajo la lluvia, ganándose la ovación y el cariño de su público mexicano.

La cantante agradeció la paciencia y el apoyo de sus seguidores: “Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia. Siempre está ahí mi manada, siempre están para mí y yo para ustedes”.

La presentación en Querétaro se suma a otros hitos del tour en México, donde la cantante ha roto récords de asistencia y se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México.

Actualmente, Shakira está en México, donde hace poco comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica.

La cantante ofrecerá 17 shows en México que generaran más de $106 millones en gasto turístico, beneficiando a diversas industrias locales.

Tras sus shows en México, la gira continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se consolida, así, como un hito en la música latina y un fenómeno en redes sociales, donde la artista no duda en celebrar el acompañamiento y la pasión de sus fans en cada escenario.

