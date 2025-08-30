Shakira le dedicó un emotivo mensaje a su papá en uno de sus shows en México

Shakira dedicó un emotivo mensaje a su papá durante uno de sus shows en México, en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En su concierto del 26 de agosto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la cantante interpretó la ranchera “Sombras nada más”, una canción que le gusta mucho a su padre, William Mebarak Chadid.

Antes de empezar el tema, Shakira compartió con los más de 50 mil asistentes que su papá se sentiría orgulloso de escucharla cantar esa canción del gran exponente mexicano Javier Solís.

“Esta canción le gustaba mucho a mi papá, y sé que hoy se sentiría muy orgulloso de oírla cantar. Es del gran exponente mexicano, Javier Solís”, expresó Shakira.

Este gesto se tornó muy emotivo, especialmente considerando el delicado estado de salud de su padre, quien ha tenido complicaciones médicas en los últimos años.

Además, la noche estuvo llena de sorpresas como la aparición especial de Danna y la interpretación conjunta de éxitos que consolidan la relación especial de Shakira con México, país clave en su carrera internacional.

Actualmente, Shakira está en México, donde hace poco comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica.

La cantante ofrecerá 17 shows en México que generaran más de $106 millones en gasto turístico, beneficiando a diversas industrias locales.

Tras sus shows en México, la gira continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se consolida, así, como un hito en la música latina y un fenómeno en redes sociales, donde la artista no duda en celebrar el acompañamiento y la pasión de sus fans en cada escenario.

Seguir leyendo:

· Shakira tiene la gira latina más exitosa del año

· Shakira terminó la etapa norteamericana de su gira: ¿Cuándo regresa a Latinoamérica?

· Shakira le dedicó una canción a Chris Martin durante su concierto en Los Ángele