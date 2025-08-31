Antonio de la Rúa asistió a uno de los conciertos de Shakira en México: Crecen los rumores de romance

La aparición de Antonio de la Rúa, expareja de Shakira, en uno de los recientes conciertos de la cantante colombiana en México ha puesto de nuevo en el centro de atención los rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

De la Rúa, quien se ha mantenido fuera del foco público durante los últimos años, fue visto disfrutando de uno de los shows de Shakira en Guadalajara.

La presencia del ex de Shakira no pasó desapercibida y desató una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, que rápidamente comenzaron a hablar sobre un posible reencuentro amoroso.

La aparición de De la Rúa en un show de Shakira ocurre poco después de que ambos fueran captados juntos en un exclusivo restaurante de San Diego.

Antonio y Shakira mantuvieron una relación de más de una década, desde los años 2000 hasta 2012, y aunque su vínculo terminó, siempre se han mostrado respeto y cariño mutuo.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido a los rumores de romance, dejando abierta la puerta a la especulación. Los fans de ambos esperan un pronunciamiento oficial que aclare la naturaleza del encuentro.

Actualmente, Shakira está en México, donde hace poco comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica.

La cantante ofrecerá 17 shows en México que generaran más de $106 millones en gasto turístico, beneficiando a diversas industrias locales.

Tras sus shows en México, la gira continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se consolida, así, como un hito en la música latina y un fenómeno en redes sociales, donde la artista no duda en celebrar el acompañamiento y la pasión de sus fans en cada escenario.

