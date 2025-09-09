Jordi Martin revela toda la verdad sobre la relación de Shakira con Antonio de la Rúa, su ex

El fotógrafo español Jordi Martin, quien forma parte de ‘El Gordo y La Flaca’ y quien ha dado puntual seguimiento a todo lo relacionado a Shakira, compartió en su canal de YouTube lo que en realidad estaría pasando entre la cantante y Antonio de la Rúa, su ex, luego de que se les viera muy cerquita del otro en días recientes durante uno de sus conciertos.

Por medio de un video, con duración de más de 15 minutos, el famoso paparazzo detalló que entre ellos dos solo existe una bonita y nada más, con lo que descartó una posible reconciliación.

“Me aseguran que hay una amistad muy bonita entre ellos. Limaron asperezas hace tres años y eso me lo dijo a mí el propio Antonio de la Rúa. Me encontré a Antonio de la Rúa, el verano pasado, aquí en Madrid. Estuve charlando con él unos minutos y luego ya me pude enterar que Antonio de la Rúa formaba parte del equipo de Shakira para este tour mundial y que se había convertido en una persona de su máxima confianza”, inició contando Jordi Martin.

A continuación detalló el rol que ha jugado el empresario en la vida de la barrnquillera tras su mediática separación de Gerard Piqué, al asegurar que ha sido todo un soporte para ella.

“Antonio de la Rúa sé, y me consta, que se convirtió en un apoyo grande en la separación de Shakira con Piqué, que se convirtió en su hombro para llorar y que limaron asperezas”, continuó.

En la recta final de su video detalló el sentir de entorno de Shakira sobre todo lo que se ha especulado sobre una posible reconciliación y estos le aseguraron que no es así o, por lo menos, no en el plano sentimental.

“Le he preguntado al entorno de Shakira, a su equipo, y me dicen que no, que hay una relación de amistad muy bonita, pero que Shakira está sola, que está soltera”, concluyó, a la vez de que dejó entrever que el verdadero gran amor de la intérprete de ‘Monotonía’ no es De la Rúa, sino Piqué.

Antonio de la Rúa y Shakira se conocieron en el 2000 y poco después se volvieron novios, siendo en enero del 2011 que confirmaron el fin de su historia de amor.

