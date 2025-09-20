Shakira comparte cómo logra que Milán y Sasha conecten con sus raíces colombianas

Con más de tres décadas de trayectoria artística, la cantante Shakira se ha consolidado como una de las mayores exponentes de la música latina a nivel mundial y porta esta bandera orgullosa a donde quiera que vaya.

Es en el marco del Mes de la Herencia Hispana que la colombiana se sincera sobre su receta para mantenerse fiel a sus raíces a pesar de ser una ciudadana del mundo y, de paso, la manera en la que sus hijos han podido conectar con sus orígenes barranquilleros.

En entrevista con la revista People en Español, Shakira se dijo honrada de que su música suene en los rincones del mundo, pues sirve como carta de presentación para la calidez y riqueza cultural de Latinoamérica. Además, recordó cómo es que logró dar este salto al mercado internacional.

“Cada vez que estoy en un escenario internacional, siempre ha sido importante para mí representar nuestra cultura y hacerla accesible. Cuando ‘La tortura’ consiguió éxito en la radio de Estados Unidos, siendo una canción 100% en español, fue un hito importante”, detalló a la publicación. “‘La tortura’ fue una canción que abrió un camino, y mira hoy cómo la música en español está no solo triunfando sino liderando en muchos ámbitos de la música internacional”, añadió.

Al ser cuestionada si sus hijos sienten esta conexión y amor por sus raíces latinoamericanas, a pesar de haber sido criados en España y ahora Estados Unidos, la famosa aseguró que para ella se ha vuelto una misión hacer que los pequeños valoren cada detalle de su cultura colombiana.

“Milan y Sasha definitivamente están conectados con su lado barranquillero. Me aseguro de que estén rodeados de nuestra cultura: a través de la familia, la comida, la música. Los llevo a Barranquilla para estar con sus abuelos, para conocer las tradiciones, cada rato que puedo”, agregó durante la charla.

Incluso, recordó una de las aventuras que vivieron durante su más reciente visita a Colombia, que sirvió para darles una muestra del arte con el que ella creció: “Este año fuimos a La Guacherna, una celebración callejera que inicia la época de Carnaval, disfrazados todos para que lo pudieran disfrutar como los demás. Fue un recuerdo muy lindo que creamos juntos. Quiero que siempre tengan presente nuestros valores: la resiliencia, el sentido de comunidad que surge de ser latino”, señaló.

Para finalizar, Shakira afirmó que el futuro de la música latina no tiene límites: “Durante mucho tiempo, nuestros géneros se consideraban regionales, pero ahora son globales. Se escucha reggaetón, bachata y salsa en todo el mundo. La música latina siempre se ha basado en la fusión, una especie de sincretismo, y ahora lo estamos viendo a escala global“, reiteró.

