¿Cómo fue la presentación de Shakira en el Global Citizen 2025 en Nueva York?

Shakira brilló con una actuación llena de energía y emoción en el Global Citizen Festival 2025, celebrado este sábado en Central Park, Nueva York.

Ante una multitud de más de 60.000 personas, la cantante colombiana abrió su presentación con una poderosa versión en inglés de su éxito “Loba” (“She Wolf”), acompañada por un cuerpo de bailarines que encendieron el escenario.

Durante la noche, la barranquillera interpretó un repertorio de sus grandes éxitos como “Underneath Your Clothes”, “Waka Waka (This Time for Africa)”, “Bzrp Music Sessions Vol. 53” y cerró con el imponente himno “Hips Don’t Lie”.

Más allá del espectáculo musical, Shakira aprovechó para transmitir un mensaje de sanación, empoderamiento y compromiso social.

En un momento de la velada, la cantante expresó su gratitud hacia el público que fue a verla y destacó la misión de Global Citizen, que busca erradicar la pobreza extrema, proteger la selva amazónica y promover la educación infantil en todo el mundo.

Los fondos recaudados durante el espectáculo contribuirán a llevar energía renovable a millones de hogares en África y financiar proyectos educativos y de conservación ambiental.

La actuación de Shakira fue uno de los momentos más memorables del evento, que además contó con la participación de artistas como Cardi B, Tyla, Camilo y ROSÉ.

Actualmente, Shakira está en medio de la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica.

Este miércoles, la barranquillera ofrecerá su último show en México, en Veracruz.

En octubre, Shakira se presentará en Colombia y luego recorrerá Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

