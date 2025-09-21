Shakira se despide de México con una visita a la Casa Azul de Frida Kahlo

Tras concluir una exitosa gira por la Ciudad de México, Shakira dejó un último gesto de amor y admiración por el país que la ha acompañado durante tres décadas: una íntima visita a la emblemática Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, junto a sus hijos Sasha y Milan.

La cantante colombiana, quien acababa de ofrecer su duodécimo y último concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, aprovechó sus últimas horas en suelo mexicano para recorrer uno de los espacios culturales más icónicos del país.

Aunque intentó pasar desapercibida con una gorra, su presencia no pasó inadvertida para los fans, quienes la reconocieron y compartieron con ella breves, pero emotivos momentos, incluyendo fotografías y saludos.

Acompañada de sus hijos, Shakira recorrió los jardines y salas de la residencia que fue hogar y taller de la legendaria pintora mexicana. El paseo, grabado por testigos y difundido en redes sociales, reflejó una faceta más personal y reflexiva de la artista, en contraste con la energía desbordante que desplegó en el escenario durante sus doce presentaciones consecutivas ante más de 65 mil personas por noche.

Shakira se despidió de México con lágrimas

Precisamente, fue en ese escenario donde Shakira se despidió con lágrimas en los ojos, conmovida por el cariño del público mexicano. Un video que se volvió viral muestra el momento en que, tras bajar del escenario, la cantante rompe en llanto, abrumada por la ovación y el apoyo recibido.

En su cuenta de Instagram, Shakira dejó un mensaje que resume su profunda conexión con México:

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. Te amo México”.

Con esta visita cultural y su emotiva despedida, Shakira selló una etapa dorada en México, un país que no solo la aplaudió como artista, sino que la abrazó como una de los suyos.

