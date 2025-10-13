Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para Zootopia 2

Shakira continúa expandiendo su influencia en la música y el cine con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo oficial que forma parte de la banda sonora de la película animada Zootopia 2.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera anunció el lanzamiento de “Zoo” con un video en el que se la ve cantando la canción.

“¡Ya está disponible mi nueva canción ‘Zoo’ de Zootopia 2! ¡Por fin salió! ¡Nos vemos en el estreno!”, escribió la cantante en la publicación.

Esta canción marca una nueva colaboración de la cantante colombiana con Disney, en una producción que promete conquistar tanto a niños como adultos.

“Zoo” destaca por su ritmo contagioso y una fusión de sonidos urbanos con toques tropicales, características que han definido el estilo único de Shakira a lo largo de su carrera.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales y viene acompañado de un videoclip vibrante, lleno de animaciones que reflejan la estética colorida y dinámica del mundo animal de Zootopia.

Además, Shakira compartió en sus redes sociales detalles sobre el proceso creativo de la canción, agradeciendo el apoyo de sus millones de fanáticos.

Con “Zoo”, Shakira suma un nuevo éxito que seguro será uno de los temas destacados del año en la música latina y el cine familiar.

Hace poco, Shakira causó furor entre sus seguidores al presentar una versión especial de Gazelle, el icónico personaje animado inspirado en ella para la saga Zootopia, luciendo los trajes que ha utilizado en su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un carrusel con varias fotos del personaje animado luciendo los trajes de su gira.

“¡Zoo ooh ooh!”, escribió la cantante junto a la publicación, que acumuló miles de comentarios con elogios de sus seguidores.

Las imágenes muestran a Gazelle con los atuendos más emblemáticos de sus conciertos, como el enterizo que utiliza cuando interpreta su éxito “Loba”.

Zootopia 2 llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.

