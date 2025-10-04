Shakira mostró a Gazelle, su personaje en Zootopia, con los trajes de su gira

Shakira causó furor entre sus seguidores al presentar una versión especial de Gazelle, el icónico personaje animado inspirado en ella para la saga Zootopia, luciendo los trajes que ha utilizado en su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un carrusel con varias fotos del personaje animado luciendo los trajes de su gira.

“¡Zoo ooh ooh!”, escribió la cantante junto a la publicación, que acumuló miles de comentarios con elogios de sus seguidores.

“Gazel debe tener su propia película”, “Gazelle es realmente icónica”, “Nuestra Gazelle está de regreso”, “Las Gacelas ya no lloran, las gacelas facturan”, “Necesitamos esos look para Gazelle”, son algunos de los comentarios.

Las imágenes muestran a Gazelle con los atuendos más emblemáticos de sus conciertos, como el enterizo que utiliza cuando interpreta su éxito “Loba”.

Muchos seguidores expresaron su deseo por que Gazelle tenga una película propia, destacando el impacto cultural que ha tenido la combinación de la música de Shakira con el personaje animado.

La publicación de Shakira con las imágenes de Gazelle con los atuendos más emblemáticos de sus conciertos coincide con el creciente interés por estreno de Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, el próximo 27 de noviembre.

En esta película, Shakira vuelve a poner voz a Gazelle, el personaje que simboliza la inclusión, la diversidad y el empoderamiento, valores que la cantante ha defendido a lo largo de su carrera.

Actualmente, Shakira está en medio de la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica.

En octubre, Shakira se presentará en Colombia y luego recorrerá Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se ha consolidado como un hito en la música latina y un fenómeno en redes sociales.

