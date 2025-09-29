Bad Bunny en el Super Bowl: El mensaje de Shakira y JLo para el reguetonero

Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, y tanto Shakira como Jennifer Lopez le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales para felicitarlo y reconocer el significado de su participación en el espectáculo más importante de EE. UU.

A través de sus historias de Instagram, Shakira expresó su orgullo por el regreso de un artista latino a un escenario tan importante como el del Super Bowl.

“¡Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! ¡Aquí va mi gente latina!”, escribió la barranquillera junto al video del anuncio de la participación del puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl.

Jennifer Lopez, por su parte, compartió una imagen junto a Bad Bunny con la bandera de Puerto Rico y un breve mensaje de ánimo: “¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, bori gang!”.

El anuncio de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl marca un hito en la carrera del reguetonero, quien será el primer artista latinoamericano en liderar el show en solitario el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

No será la primera vez de Bad Bunny en el Super Bowl. El cantante puertorriqueño fue uno de los invitados, juntoa J Balvin, en el show de medio tiempo del Super Bowl que protagonizaron Shakira y JLo en 2020.

Reacción de Bad Bunny

Tras el anuncio, Bad Bunny expresó su emoción y sentido de responsabilidad con un comunicado en el que destacó que quiere honrar sus raíces y su cultura.

“Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, aseguró el cantante puertorriqueño.

Bad Bunny aseguró que está emocionado de poder llevar su música, su cultura y su historia a un espacio como el Super Bowl.

“Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico, toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien. La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”.

