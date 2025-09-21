Bad Bunny impuso nuevo récord con la transmisión del último show de su residencia

El fenómeno mundial Bad Bunny alcanzó una nueva hazaña: la transmisión del último show de su residencia No me quiero ir de aquí: Una Más se convirtió en la actuación más vista de un solo artista en la historia de Amazon Music.

La transmisión en vivo del concierto, que se celebró este sábado en el Coliseo de Puerto Rico, atrajo a millones de espectadores, consolidando al cantante puertorriqueño como uno de los artistas más grandes y queridos del momento.

Amazon Music destacó que esta transmisión superó todas las expectativas, batiendo el récord anterior de visualizaciones para un solo artista en su plataforma.

“Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico”, indicó Amazon en un comunicado.

La cuenta de X @BenitoSpotify reveló que la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de “en directos” de los que logró en su momento el rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto The POP OUT.

El show del sábado, el 31 de la residencia, reunió a destacados invitados sorpresa y figuras internacionales que acompañaron a Bad Bunny en esta histórica despedida.

Entre los artistas que acompañaron a Bad Bunny en su último show destacaron: el cantante Marc Anthony, Jowell & Randy, Rainao, De La Ghetto, Ñengo Flow y Arcángel, quienes subieron al escenario para interpretar los temas que tienen junto al artista puertorriqueño.

Además, la velada contó con la presencia de celebridades como el jugador de la NBA LeBron James y la actriz española Penélope Cruz, así como otros artistas y figuras de relevancia mundial.

La residencia de Bad Bunny fue un evento sin precedentes en la isla, con un despliegue escénico que evocaba los paisajes y cultura puertorriqueña

Tras concluir esta etapa, el artista se prepara para su gira mundial Debí Tirar Más Fotos que comenzará en noviembre en República Dominicana.

