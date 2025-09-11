Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a redadas de ICE

A solo unos días de concluir su residencia en Puerto Rico, titulada “No Me Quiero Ir De Aquí” y preámbulo de una gira mundial, Bad Bunny ha confirmado que no brindará shows en Estados Unidos a pesar de la presencia latina en este país. ¿La razón? La situación política y peligro que representa para la comunidad hispana el despliegue de posibles redadas migratorias.

De acuerdo las más recientes declaraciones de Benito, presentarse en este territorio abre la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense acuda a los recintos para realizar detenciones.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho“, explicó el boricua a través de una entrevista publicada por la revista i-D.

A pesar de esta decisión, que según lo revelado por Bad Bunny no estuvo motivada por el odio, recuerda con cariño los conciertos que ha tenido la oportunidad de brindar en Estados Unidos a lo largo de su trayectoria.

“Actué allí muchas veces. Todas las actuaciones fueron un éxito. Todas fueron magníficas. Disfruté de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos“, añadió el artista de 31 años.

Sin embargo, la oportunidad para el público estadounidense de ver a Bad Bunny sobre el escenario permanece abierta. Y es que el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” lo hará visitar países como: República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y España a partir del 21 de noviembre de este año.

Mientras tanto, el intérprete de temas como “NUEVAYoL” y “Ojitos Lindos” se prepara para el gran cierre de su residencia musical de 30 conciertos en Puerto Rico el próximo 14 de septiembre.

