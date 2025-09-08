Rauw Alejandro emocionó en la residencia de Bad Bunny: “Que bendición este momento histórico”

Rauw Alejandro emocionó con una aparición sorpresa en la función número 27 de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

El cantante sorprendió al aparecer sobre la casa rosa para interpretar varios de sus éxitos junto a Bad Bunny como “Que Pasaría”, así como otros temas como “Desesperados” y “Buenos Términos”, este último cantado en vivo por primera vez, lo que emocionó profundamente al público.

Durante su presentación, Rauw Alejandro aprovechó sus redes sociales para agradecerle a Bad Bunny realizar un evento histórico como su gira No me quiero ir de aquí en Puerto Rico.

“Que bendición pasar por este momento histórico y por cantarle una vez más a nuestra gente en PR. Estoy en casita. Gracias por todo, conejo. Gracias, Puerto Rico”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, en otra publicación, Rauw Alejandro terminó con los rumores de supuesta enemistad con Bad Bunny.

“Esto no se trata de quien brilla más, sino de cómo juntos con nuestro arte –cada quien desde su esquina– seguimos abriendo caminos ara nuestra gente, como lo hicieron los pioneros antes de nosotros. Benito y Raúl para siempre”, escribió.

El pasado 11 de julio, Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que atraerá a miles de turistas a la isla.

En total, Bad Bunny ofrecerá 30 shows en su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Con los shows de su residencia Bad Bunny ha vendido más de 400,000 entradas y generará un impacto económico estimado en 377 millones de dólares para Puerto.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

El cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero también se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

