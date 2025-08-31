Rubén Blades sorprendió al cantar junto a Bad Bunny en su residencia

Rubén Blades sorprendió al cantar junto a Bad Bunny este sábado en la residencia del reguetonero puertorriqueño en el Coliseo de Puerto Rico.

Durante la función número 23 del No Me Quiero Ir de Aquí, el cantante panameño irrumpió en el escenario para interpretar junto a Bad Bunny el tema “Baile inolvidable” y luego deleitar al público con su clásico “Amor y Control”.

Esta colaboración simbólica unió generaciones y géneros dentro de la música latina, celebrando la fusión entre la salsa y el reguetón.

La residencia de Bad Bunny, que comenzó en julio y se extiende hasta septiembre, ha destacado por sus invitados sorpresa, entre ellos figuras como Gilberto Santa Rosa, y ahora Rubén Blades se suma a esta lista de leyendas que han compartido tarima con el artista urbano.

El pasado 11 de julio, Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que atraerá a miles de turistas a la isla.

En total, Bad Bunny ofrecerá 30 shows en su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Con los shows de su residencia Bad Bunny ha vendido más de 400,000 entradas y generará un impacto económico estimado en 377 millones de dólares para Puerto.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

El cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero también se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

