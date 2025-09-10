Bad Bunny domina con 27 nominaciones los Premios Billboard de la Música Latina 2025
Bad Bunny está llamado a ser el gran ganador de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, pero también Karol G dará batalla
El jueves 23 de octubre se llevará a cabo una edición más de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, la cual contará con la particularidad de que Bad Bunny se convirtió en el artista más nominado de la historia de la entrega, luego de que recibiera un total de 27 nominaciones.
‘El Conejo Malo’, quien está llamado a ser el gran ganador de la noche, aspira a llevarse una gran cantidad de estatuillas a casa, siendo de destacar las nominaciones que tiene como ‘Artista del Año’ y ‘Compositor del Año’, así como por los temas ‘DMTF’, ‘EOOO’, ‘Nuevayol’, ‘Qué pasaría’, ‘Debí tirar más fotos’ y ‘Baile inolvidable’.
Detrás de él se colocan Fuerza Regida con 15 nominaciones; Rauw Alejandro con 14; Karol G con 10; Tito Doble P con 10 y Peso Pluma con 9.
Detrás de ellos destacan: Netón Vega (8 menciones), Grupo Frontera (7 menciones), Shakira (6 menciones), Óscar Maydon y Romeo Santos (5 menciones), Clave Especial y Kapo (4 menciones), así como Aventura, Danny Ocean, y Julión Álvarez y Su Norteño Banda (3 menciones).
La gala, que se celebrará en el James L. Knight Center en Miami, Florida, podrá ser seguida por la pantalla de Telemundo, a partir de las 8pm/7c.
En total se premiarán 49 categorías y estas son tan solo algunas de las más destacadas.
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
“Top Latin Album” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira
Álbum “Top Latin Pop” del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas Noches
Sigue leyendo:
Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla en pleno show de su residencia
Rauw Alejandro emocionó en la residencia de Bad Bunny: “Que bendición este momento histórico”
Belinda se sincera sobre su encuentro con Bad Bunny: “La pasamos súper bien”
Luis Fonsi acompañó a Bad Bunny en su residencia: “Canté con un nudo en la garganta”