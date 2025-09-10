Bad Bunny domina con 27 nominaciones los Premios Billboard de la Música Latina 2025

El jueves 23 de octubre se llevará a cabo una edición más de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, la cual contará con la particularidad de que Bad Bunny se convirtió en el artista más nominado de la historia de la entrega, luego de que recibiera un total de 27 nominaciones.

‘El Conejo Malo’, quien está llamado a ser el gran ganador de la noche, aspira a llevarse una gran cantidad de estatuillas a casa, siendo de destacar las nominaciones que tiene como ‘Artista del Año’ y ‘Compositor del Año’, así como por los temas ‘DMTF’, ‘EOOO’, ‘Nuevayol’, ‘Qué pasaría’, ‘Debí tirar más fotos’ y ‘Baile inolvidable’.

Detrás de él se colocan Fuerza Regida con 15 nominaciones; Rauw Alejandro con 14; Karol G con 10; Tito Doble P con 10 y Peso Pluma con 9.

Detrás de ellos destacan: Netón Vega (8 menciones), Grupo Frontera (7 menciones), Shakira (6 menciones), Óscar Maydon y Romeo Santos (5 menciones), Clave Especial y Kapo (4 menciones), así como Aventura, Danny Ocean, y Julión Álvarez y Su Norteño Banda (3 menciones).

La gala, que se celebrará en el James L. Knight Center en Miami, Florida, podrá ser seguida por la pantalla de Telemundo, a partir de las 8pm/7c.

En total se premiarán 49 categorías y estas son tan solo algunas de las más destacadas.

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Netón Vega

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira

Álbum “Top Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

