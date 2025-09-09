Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla en pleno show de su residencia

Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla durante el penúltimo fin de semana de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en Puerto Rico.

Mientras interpretaba uno de sus temas, el cantante dio un salto y al pisar mal, su rodilla cedió, lo que le provocó un fuerte dolor y lo obligó a abandonar momentáneamente el escenario.

A pesar de este inesperado incidente y tras mostrar gestos de incomodidad, Bad Bunny logró reincorporarse y completar la presentación ante sus miles de fans.

Tras el percance, Bad Bunny mostró profesionalismo y compromiso con su público al continuar el show a pesar de la lesión. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido algún comunicado oficial sobre el estado de su rodilla o si esta lesión afectará futuras presentaciones.

El pasado 11 de julio, Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que atraerá a miles de turistas a la isla.

En total, Bad Bunny ofrecerá 30 shows en su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Con los shows de su residencia Bad Bunny ha vendido más de 400,000 entradas y generará un impacto económico estimado en 377 millones de dólares para Puerto.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

El cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero también se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Seguir leyendo:

· Rauw Alejandro emocionó en la residencia de Bad Bunny: “Que bendición este momento histórico”

· Belinda se sincera sobre su encuentro con Bad Bunny: “La pasamos súper bien”

· Luis Fonsi acompañó a Bad Bunny en su residencia: “Canté con un nudo en la garganta”