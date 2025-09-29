Bad Bunny quiere honrar sus raíces y su cultura en el Super Bowl

Bad Bunny sigue conquistando espacios en la música. Tras terminar su histórica residencia en Puerto Rico, el reguetonero anunció que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl el próximo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Este lunes, el cantante de “Tití me preguntó” compartió sus primeras impresiones en una transmisión en vivo a través de Apple Music con Zane Lowe y Ebro Darden tras el anuncio de encabezará el halftime del Super Bowl.

El reguetonero confesó que estuvo guardando el secreto por mucho tiempo y aseguró que se siente feliz y aliviado por, al fin, poder compartirlo con sus fans.

“Estuve guardando este secreto por tanto tiempo y se sintió muy bien. Como dije, me sentí tan emocionado, como la primera vez que le mostré el video a un amigo y vi su reacción, estaba súper emocionado. Yo también estoy muy emocionado, pero esto me hace aún más feliz porque no es solo por mí, es por todos”, dijo Bad Bunny.

Bad Bunny también contó cómo se sintió tras recibir la llamada de Jay-Z para darle la noticia. “Es una locura porque estaba en medio de un entrenamiento. Recuerdo que después de la llamada hice como cien pull ups. Ya no necesitaba más pre-workout ni nada. Fue muy especial. Muy especial”, aseguró.

El anuncio de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl se hizo con un video en el que se ve al cantante sentado encima de una portería de football americano con una playa y el atardecer de fondo. Todo fue grabado en Puerto Rico. “La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”, reveló.

Bad Bunny aseguró que está emocionado de poder llevar su música, su cultura y su historia a un espacio como el Super Bowl. “Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico, toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien. La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”.

Sobre la magnitud de poner a Puerto Rico en un escenario como el Super Bowl, el cantante aseguró que lo hará con mucho respeto como siempre lo ha hecho.

“Siempre hago todo con propósito y, claro, a donde voy siempre represento y siempre pongo a mi país y mi música. Todavía estoy definiendo lo que voy a hacer en este show, pero va a estar bueno”, dijo.

Sobre su presentación, el cantante dijo que quiere que sea especial y no quiere revelar ningún detalle para que sea así. “No quiero actuar como el tipo más cool. Ya estamos acostumbrados a eso. Es el tipo de cosas que nos gusta: sorprender a la gente. Siempre guardando y manteniendo todo en secreto, tratando de hacer lo mejor”, dijo.

“Creo que también es el resultado de hacer las cosas con corazón. Siempre doy lo mejor y trabajo con mucha pasión, y todavía sigo trabajando. Soy un rookie, sigo con hambre de conquistar y de mostrarle a la gente lo que puedo hacer. Es una locura porque siento que todos ya saben de lo que soy capaz. Pero yo todavía quiero sorprender”, agregó.

Más allá del impacto del performance que piensa preparar, el objetivo de Bad Bunny es disfrutar su presentación. “Voy a disfrutar. Voy a abrazar el momento. Voy a mostrar lo que tenemos, nuestra música, nuestra cultura. Voy al escenario a gozar y divertirme”, finalizó.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny impuso nuevo récord con la transmisión del último show de su residencia

· ¿Quiénes acompañaron a Bad Bunny en el último show de su residencia?

· Bad Bunny suma una última fecha a su residencia y la transmitirá en vivo