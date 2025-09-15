Bad Bunny suma una última fecha a su residencia y la transmitirá en vivo

Bad Bunny sorprendió al anunciar una última fecha de su residencia No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que transmitirá en vivo a través de Prime Video y el canal de Twitch de Amazon Music.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño compartió la buena noticia. “Una más”, escribió en la publicación, que se llenó con miles de comentarios de sus fans.

La última fecha de la residencia de Bad Bunny, titulada No me quiero ir de aquí: Una Más, se realizará este sábado 20 de septiembre y la transmisión en vivo comenzará a partir de las 8:30 pm ET.

Los boletos para esta última fecha saldrán a la venta este miércoles y será exclusiva para residentes de Puerto Rico y se realizará de manera digital.

Alianza significativa

Esta colaboración marca el inicio de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny que abarca educación, ayuda para desastres y fortalecimiento cultural.

Aprovechando el impulso de este momento histórico, Amazon y Bad Bunny implementarán programas diseñados para impulsar la economía de Puerto Rico y generar cambios significativos en la isla en áreas de acción incluyen:

Educación y Tecnología: Construcción de una nueva escuela que brindará programas educativos, recursos tecnológicos y un plan de estudios reforzado en STEM para estudiantes y maestros. Esta iniciativa garantiza el aprendizaje continuo y el apoyo de la comunidad, basándose en el trabajo continuo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny para promover la educación en Puerto Rico.

Alimentación y Agricultura: Se implementarán iniciativas adicionales para apoyar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla.

Desarrollo Económico: Lanzamiento de una tienda especial en Amazon.com llamada “comPRa Local”, donde se destacarán productos, música, libros y artículos puertorriqueños, todos identificados con el nuevo sello “Hecho en PR” para dar mayor visibilidad a los negocios locales.

Residencia histórica

Con esta fecha, Bad Bunny cierra su residencia No me quiero ir de aquí, con la que se presentó todos los fines de semana en el Coliseo de Puerto Rico desde julio.

La residencia ha sido un éxito rotundo, con 30 shows intensos y presencia de invitados famosos, consolidando un momento histórico para el artista y su público local e internacional.

Este último concierto marca un cierre emotivo para una residencia que ha quedado grabada en la historia musical contemporánea.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

