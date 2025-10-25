 “Se me ocurrió en el avión”: Shakira mostró el proceso de grabación de nueva versión de “La pared”

Como parte de la celebración del 30 aniversario de Pies Descalzos y el 20 de Fijación Oral, Shakira regrabó algunas de las canciones más emblemáticas de estos dos álbumes, entre ellas “La pared”.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió el proceso de grabación de “La pared”, para la cual contó con músicos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

“Se me ocurrió en el avión, aterricé en NY, mi manager me consiguió 14 mujeres increíbles de la Orquesta Filarmónica, en una hora hice el arreglo, ensayamos toda la noche y el resto ya lo saben”, contó la cantante en su publicación.

En el video se ve a Shakira hablando con su equipo sobre cómo imaginaba la nueva versión del tema y junto a las integrantes de la orquesta en el estudio de grabación.

Esta nueva versión forma parte de un EP exclusivo lanzado en Spotify para celebrar 30 años de Pies Descalzos y 20 años de Fijación Oral, del cual forma parte “La pared”.

Este proyecto especial también incluye colaboraciones con artistas como Ed Sheeran y Beéle, quienes participan en la nueva versión de Hips Don’t Lie.

De acuerdo con EFE, los dos discos superan 6.100 millones de reproducciones globales combinadas y, a nivel mundial resonaron en gran medida en México.

A través de este lanzamiento, Shakira busca rendir un homenaje a sus raíces musicales, poniendo un nuevo brillo sobre canciones que marcaron su carrera y la música latina.

En sus redes, la cantante expresó emoción y agradecimiento por el recorrido artístico que representa este proyecto, invitando a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa musical que mezcla el pasado con sonidos renovados.

