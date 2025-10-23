Shakira presume y festeja aniversario de “Pies Descalzos” y “Fijación Oral”

Shakira celebra tres décadas de su debut en la música con el lanzamiento de ediciones especiales de sus emblemáticos discos “Pies Descalzos” y “Fijación Oral“; conmemorando 30 años del primero y 20 del segundo, la cantante colombiana presenta nuevas versiones, colaboraciones exclusivas y reflexiones sobre su evolución artística, en un proyecto que forma parte de la serie Spotify Anniversaries.

En una emotiva declaración a través de sus redes sociales, Shakira expresó: “Esta edición del Aniversario de Spotify está dedicada a todos mis fans de todo el mundo. Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!”.

La publicación fue acompañada de fragmentos de sus nuevas grabaciones, así como de momentos icónicos de sus primeros años de carrera.

El aniversario de Pies Descalzos

“Pies Descalzos”, lanzado en 1995, marcó el inicio de la carrera internacional de Shakira. Con himnos como “Estoy aquí”, “¿Dónde estás corazón?” y “Antología”, el álbum la catapultó a la fama en toda Latinoamérica.

A través de este proyecto, Shakira revive sus raíces, recordando cómo el rock alternativo de Seattle fue una gran influencia en sus primeros años como artista. “Era lo que más me inspiraba”, compartió la cantante, destacando el enfoque más “rockero” de “Pies Descalzos”.

Por su parte, “Fijación Oral” (2005), con éxitos como “La Tortura” y “Hips Don’t Lie”, consolidó a Shakira como una estrella global. La fusión de géneros y las colaboraciones con artistas internacionales definieron una nueva etapa de su carrera.

Premios Grammy

“Fijación Oral” le valió a la cantante su tercer Grammy y cuatro Latin Grammys, incluyendo “Álbum del Año” y “Canción del Año” por “La Tortura”.

La nueva edición de estos discos incluye interpretaciones inéditas de sus temas más populares. Entre las colaboraciones destacadas se encuentran el colombiano Beéle y el británico Ed Sheeran, quienes participaron en nuevas versiones de “Hips Don’t Lie”.

Estas grabaciones estarán disponibles exclusivamente en Spotify, ofreciendo a sus seguidores de todas las generaciones una oportunidad única de revivir y redescubrir la música de Shakira.

“Pies Descalzos” y “Fijación Oral! acumulan más de 6,100 millones de reproducciones globales, un reflejo del impacto de Shakira a lo largo de los años, especialmente entre la Generación Z, que sigue encontrando en su voz un eco atemporal.

