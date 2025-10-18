Shakira demuestras sus habilidades como estilista con su línea de cuidado capilar

Shakira no solo tiene talento en la música. Recientemente, la cantante colombiana demostró sus habilidades como estilista al ayudar a una de sus amigas a usar los productos de Isima, su marca de cuidado capilar.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un video en el que se le ve cortando el cabello de una de sus amigas antes de aplicarle algunos de sus productos de cuidado capilar.

“Welcome to Shakira’s beauty salon… Cortes de pelo gratis a las clientas de @isima”, escribió la cantante para acompañar el video.

En el video, Shakira le explica a su amiga los productos de Isima que debe usar para que su cabello crezca sano y fuerte.

De inmediato, el video en el que la cantante muestra sus dotes como estilista se llenó de comentarios de sus seguidores elogiando sus habilidades.

“Yo quiero que Shaki sea mi estilista”, “¿Dónde queda ese salón? Queremos ir”, “Nuestra estilista de confianza”, “No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que una agenda con esta estilista estaría llena”, son algunos de los comentarios.

En junio, Shakira anunció el lanzamiento de Ísima, su nueva línea de productos para el cuidado de cabello.

En ese momento, la barranquillera contó que Ísima nació de sus propias experiencias con productos que no eran los mejores para cuidar su cabello, lo que la motivó en crear su propia línea de productos.

“Nació de mis propias experiencias y se nutrió durante años con las principales mentes científicas de la industria. Esto se trata de crear algo mejor, empoderándote a esperar más”, indicó.

Ísima cuenta con ocho productos, incluyendo champús, acondicionadores e hidratantes, desarrollados con un método patentado llamado trimodal, que aborda integralmente la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

