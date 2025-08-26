Shakira le muestra a su mamá cómo usar los productos de Ísima

En un gesto lleno de ternura y complicidad familiar, Shakira compartió recientemente un momento muy especial con su mamá, Nidia Ripoll.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió un video mostrándole a su mamá cómo usar los productos de Ísima, su marca de cuidado del cabello.

“¡Hasta mi mamá quiere @isima!”, escribió la barranquillera para acompañar la publicación.

En el video se ve a Shakira mostrándole algunos de los productos de su línea de cuidado capilar, incluso aplicándole algunos.

“Me gusta como que queda, porque no queda pegado, queda chévere”, dijo la mamá de Shakira luego de que la cantante aplicará un aceite capilar. “Te ves linda mamá”, le respondió la barranquillera.

De inmediato, la publicación de Shakira se llenó de comentarios de sus fans pidiéndole hacer más videos con su mamá.

“Botón de más videos con la mamá Shaki”, “Shaki cuando está con sus papis parece una niña pequeña”, “Amamos que compartas con tus padres que son lo más importante para ti”, son algunos de los comentarios.

Productos premiados

La semana pasada se supo que la línea de productos para el cabello de la cantante colombiana recibió un importante reconocimiento por parte de Oprah Winfrey.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera anunció que uno de los productos de Ísima recibió el reconocimiento a la mejor crema para cabello ondulado.

“¡Curls Don’t Lie es la ganadora del Premio de Belleza Oprah a la Mejor Crema para Ondulaciones! Tres años de desarrollo para dar definición, brillo y controlar el encrespamiento a tus rizos”, anunció la cantante.

El premio fue otorgado durante la última edición del evento “Oprah’s Favorite Things”, un espacio en el que Oprah comparte con su audiencia los productos más destacados del año en diferentes categorías, desde tecnología hasta belleza.

La línea de cuidado capilar de Shakira llamó la atención por su compromiso con la sustentabilidad y por ofrecer soluciones efectivas para diferentes tipos de cabello, logrando un balance entre naturaleza y ciencia.

“Es un sueño ver cómo un proyecto tan personal y cercano, que nace del amor por el cuidado natural, es valorado por una figura como Oprah. Esto nos motiva a seguir innovando y cuidando a quienes confían en nuestros productos”, indicó la cantante en su publicación.

