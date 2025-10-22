Shakira defiende a Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl 2026

En medio de la ola de opiniones divididas que generó el anuncio de Bad Bunny como artista elegido para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, la cantante colombiana Shakira salió en defensa de la decisión de la NFL y del boricua con un poderoso mensaje. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con la revista Variety, la intérprete de “Pies Descalzos” se dijo más que emocionada con la noticia, no sin antes felicitar a su colega por los logros que ha amasado durante sus 9 años de trayectoria musical.

“¡Ya era hora! (…) Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también cuán importante y universal se ha vuelto la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo“, declaró ante el portal estadounidense.

Y es que desde su perspectiva, debido al clima político que hoy existe en Estados Unidos, una decisión como esta tiene mucho impacto: “Es el momento perfecto para una actuación como esta”, aseguró.

Dicha conversación hizo que Shakira abriera el baúl de los recuerdos y hablara sobre su experiencia al encender el escenario del Super Bowl con Jennifer Lopez en 2020, donde honró su origen latino interpretando sus más grandes éxitos en español.

“Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz. La aceptación de la música en español como parte de la corriente principal ha avanzado muchísimo desde mis inicios”, reflexionó la famosa de 48 años.

Es por esta razón que la ganadora del Grammy se siente identificada con la resistencia que algunos han presentado ante la elección de Bad Bunny como artista invitado del Super Bowl.

“Espero, y me gusta pensar, que todas las veces que mi música se encontró con resistencia o desconcierto en el mundo angloparlante antes de ser aceptada ayudaron a forjar el camino hasta donde estamos ahora“, dijo para concluir.

Cabe mencionar que mientras la comunidad latina ha celebrado este logro de Bad Bunny, miles de personas se han pronunciado en contra del show que tendrá lugar en febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Tan es así que se ha iniciado una petición a través de la plataforma Change.org para intercambiar a la superestrella puertorriqueña por el cantante de country George Strait; hasta el momento, el sitio web cuenta con poco más de 58,000 firmas.

No obstante, para el propio Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, esta ola de críticas no ha hecho más que impulsarlo a seguir dando de qué hablar. Prueba de ello es el breve, pero contundente mensaje que envió durante su monólogo de entrada para el programa ‘Saturday Night Live’: “Estoy muy emocionado de actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz (…) Si no entendiste ahora lo que acabo de decir, ¡tienes cuatro meses para aprender!“, mencionó en español.

