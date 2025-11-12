Shakira se transforma en Gazelle en el video de “Zoo” para Zootopia 2

Shakira se convirtió Gazelle, el icónico personaje animado inspirado en ella para la exitosa saga Zootopia, para el video musical de “Zoo”, canción de la secuela del la famosa cinta animada.

Este miércoles, se estrenó el videoclip oficial de “Zoo”, la nueva canción original interpretada por Shakira para la esperada secuela Zootopia 2, que llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.

En el video, se ve a Shakira, vestida como Gazelle, cantar y bailar junto a los personajes de Zootopia.

“Zoo” destaca por su ritmo contagioso y una fusión de sonidos urbanos con toques tropicales, características que han definido el estilo único de Shakira a lo largo de su carrera.

Además de interpretar la canción “Zoo”, Shakira nuevamente presta su voz a Gazelle en la versión en inglés de la película, cuya banda sonora también incluye composiciones de Ed Sheeran y Blake Slatkin.

La canción destaca por su ritmo contagioso, fusionando sonidos urbanos con toques tropicales que reflejan el estilo característico de la cantante.

La participación activa de Shakira en la música e imagen de esta secuela refuerza su lugar en la cultura pop contemporánea, mientras sus seguidores piden que Gazelle tenga una película propia debido a su popularidad.

Esta canción marca una nueva colaboración de la cantante colombiana con Disney, en una producción que promete conquistar tanto a niños como adultos.

Zootopia 2 llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.

Seguir leyendo:

· Shakira presume y festeja aniversario de “Pies Descalzos” y “Fijación Oral”

· Shakira cantó “La pared” junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres en Bogotá

· Shakira reconocida con el Global Touring Icon de Billboard por el impacto de su gira