Shakira reconocida con el Global Touring Icon de Billboard por el impacto de su gira

Shakira fue reconocida con el prestigioso premio Global Touring Icon otorgado por Billboard, un galardón que celebra el impacto y éxito de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

La distinción fue entregada durante el Billboard Live Music Summit 2025 y subraya la importancia y repercusión global de esta serie de conciertos, que ha marcado un hito en la industria musical como la gira latina más exitosa en términos de recaudación para una artista femenina.

Shakira recibió el premio en su camerino durante los ensayos para su show de Cali la semana pasada y dedicó el reconocimiento a su equipo, incluidos bailarines, músicos y personal técnico, valorando su arduo trabajo y la entrega para ofrecer un espectáculo de alta calidad.

La artista expresó su satisfacción y orgullo por el éxito alcanzado, señalando que, tras 30 años de carrera, siente que apenas está comenzando, y resaltó la conexión especial que ha logrado con su público en todo el mundo.

Hasta la fecha, y con solo 64 presentaciones realizadas, Las Mujeres Ya No Lloran ha generado ingresos superiores a 327.4 millones de dólares y ha vendido más de 2.5 millones de boletos, lo que la posiciona como la gira latina más taquillera liderada por una mujer y la segunda más taquillera en general en la historia de la música latina.

La gira también destaca por récords como realizar 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con una asistencia total aproximada de 780,000 espectadores solo en esa ciudad.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran, que lleva el nombre del álbum lanzó en abril de 2024, también alcanzó el primer puesto en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, ratificando su vigencia y alcance internacional.

La gira de Shakira continuará hasta diciembre con un total de 82 conciertos, con la expectativa de que sus cifras finales la conviertan en la gira latina más taquillera de todos los tiempos.

Seguir leyendo:

· Shakira lanzará nuevas versiones de ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ y otros grandes éxitos

· Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para Zootopia 2

· Pies descalzos cumple 30 años: la historia detrás del álbum de lanzó a la fama a Shakira