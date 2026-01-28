Shakira anuncia que su gira llegará a Japón este año

Shakira continúa consolidando su regreso triunfal a los escenarios globales. Tras un 2025 histórico en el que batió récords de recaudación en América, la barranquillera confirmó que su gira mundial, Las mujeres ya no lloran World Tour, llegará a Japón durante el transcurso de este año.

El anuncio se produjo a través de sus redes sociales, donde la artista expresó su emoción por reencontrarse con el público japonés.

Según reveló la cantante, esta decisión se vio impulsada por el fenómeno viral de su canción “Zoo”, el tema principal de la película Zootopia 2 (donde interpreta al personaje Gazelle). El sencillo se ha convertido en un auténtico hit en Japón, acumulando millones de reproducciones y videos de fanáticos replicando la coreografía.

“Japón, los saluda Shakira. Estoy muy feliz de escuchar que la película y la canción son un hit allá. De verdad espero verlos muy pronto con mi gira mundial en Japón”, declaró la intérprete.

Un tour de récords

Esta nueva etapa asiática se suma a su participación confirmada en el festival Offlimits 2026 en Abu Dhabi el próximo 4 de abril, marcando la expansión definitiva de la gira fuera del continente americano.

Cabe destacar que, solo en 2025, el tour generó ingresos superiores a los 327 millones de dólares, posicionando a Shakira como la artista latina más taquillera de la historia con una sola etapa de conciertos.

Aunque las fechas exactas para las presentaciones en ciudades como Tokio u Osaka aún no han sido reveladas, se espera que la preventa se anuncie en las próximas semanas.

