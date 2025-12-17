Shakira y su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ llegarán a Europa, Asia y Oriente Medio en 2026

Excelentes noticias para los fanáticos de la cantante colombiana Shakira, pues gracias al éxito obtenido con su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ha logrado asegurar más presentaciones para el 2026, ahora llegando a ciudades en Europa, Asia y Medio Oriente. ¡Aquí te contamos los detalles!

A solo unos días de ser reconocida como la artista con la gira latina con mayor recaudación de 2025 y la segunda a nivel global, Shakira mantuvo una sentida charla con la revista Variety. Allí no solo se dijo conmovida por el éxito de su propuesta, también reveló un nuevo capítulo de esta aventura que llegará en 2026.

“Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta etapa de los conciertos“, detalló a la publicación.

Como era de esperarse, la noticia generó un nuevo nivel de emoción y expectativa entre sus seguidores más fieles, los cuales están más que listos para recibir la nueva etapa del show que celebra la trayectoria de la colombiana, así como su impacto a nivel mundial.

Y es que no podemos olvidar que desde su inicio en febrero de este año ha recaudado más de 2.5 millones de tickets vendidos, donde Latinoamérica y específicamente México han tenido un gran impacto en estas elevadas cifras.

Shakira ha ofrecido 28 conciertos en el país como parte de esta gira; 12 de ellos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. No obstante, todo apunta a que la famosa volverá a pisar territorio mexicano en 2026, ya que se han confirmado tres nuevas fechas: Tuxtla Gutiérrez el 21 de febrero, Mérida el 24 y la Ciudad de México el 27.

Si bien las fechas oficiales de sus presentaciones en Europa, Asia y Medio Oriente aún no han sido anunciadas en sus canales principales, la estrella de la música adelantó que la confirmación estaría llegando más pronto de lo que parece.

Seguir leyendo:

• Shakira cantó “Acróstico” con sus hijos en su show en Argentina

• Fan jala el cabello a Shakira en concierto de Uruguay: Así reaccionó la cantante colombiana

• Shakira lanza inesperado elogio a Piqué por su labor como papá: “Es muy disciplinado”