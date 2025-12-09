Fan jala el cabello a Shakira en concierto de Uruguay: Así reaccionó la cantante colombiana

Shakira sigue arrasando con su gira “Las Mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” por Latinoamérica, y durante su reciente concierto en Montevideo, Uruguay, vivió un incidente inesperado que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

La superestrella colombiana, conocida por su cercanía con los fanáticos, se acercó a la valla de seguridad durante su interpretación de “BZRP Music Sessions, Vol. 53” para interactuar con su público, un momento habitual en sus shows. Sin embargo, en esta ocasión, una fan eufórica aprovechó la proximidad para propinarle un fuerte jalón de cabello, sorprendiendo a la cantante y a los asistentes.

A pesar de la brusca acción, Shakira continuó su presentación con profesionalismo y una sonrisa, sin mostrar signos de molestia. El momento, captado por varias cámaras y teléfonos móviles, fue rápidamente viralizado en redes sociales, donde los fanáticos reaccionaron de forma dividida.

Mientras algunos se preocuparon por el bienestar de la cantante, otros elogiaron su reacción tranquila y hasta divertida ante la situación.

@c5n 🫢 EL TIRÓN DE PELO A SHAKIRA EN URUGUAY 🎤 La estrella colombiana se acercó a sus fanáticos en pleno show y uno de ellos le jaló el pelo. ♬ sonido original – c5n – c5n

Reacciones de los fanáticos y la polémica en redes

Los videos del incidente comenzaron a circular a gran velocidad, convirtiéndose en tendencia. Muchos usuarios de redes sociales comentaron sobre el comportamiento inapropiado de la fanática, con algunos dejando claros sus límites entre el fanatismo y el respeto.

“Esta gente no sabe estar de verdad, ¿cómo se les ocurre jalar el cabello a Shakira por Dios?”, comentó un usuario, mientras que otros aplaudieron la actitud relajada de la cantante: “Me encanta como lo manejó, con un poco de comedia, tipaza Shakira”.

Algunos fans aprovecharon para reflexionar sobre la seguridad en los conciertos y la cercanía de los artistas con su público: “Por eso los artistas ya no se acercan tanto a los fans“, dijo otro seguidor, mientras que otro señaló: “Se expone demasiado al acercarse tanto a la gente”.

A pesar del incidente, Shakira siguió cantando como si no pasara nada y demostrado que su talento y profesionalismo no tienen límites, y su gira continúa conquistando a miles de fanáticos por toda Latinoamérica.

Sigue leyendo: