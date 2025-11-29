Lele Pons le pidió consejos de maternidad a Shakira

Lele Pons reveló que le pidió consejos de maternidad a Shakira durante una emotiva visita de la cantante colombiana a su hogar en Miami.

En un reciente encuentro con la prensa, la creadora de contenido venezolana, que recientemente se convirtió en madre de su hija Eloísa junto al cantante Guaynaa, destacó la conexión especial que tiene con Shakira, no solo por su carrera musical sino por su faceta como madre de Milan y Sasha.

Lele calificó su relación con Shakira como “demasiado especial” y expresó que la admira como madre. La influencer también reveló que le pidió en varias oportunidades consejos de maternidad.

“Ella es una gran mamá, y yo admiro mucho cómo es de mamá”, expresó Lele Pons en declaraciones recogidas por el programa De primera mano.

“Le pregunté de todo: ‘¿Cómo haces esto?’, ‘¿Cómo es tener hijos (varones)?’, porque a mí me encantaría tener un hijo. Y los hijos de Shakira la aman, entonces me gustaría tener una relación tan bonita como la que ella tiene con sus hijos”, agregó.

La influencer confesó que desea tener una relación tan bonita con su hija como la que Shakira mantiene con su hijos, destacando el amor que los niños tienen hacia la artista colombiana.

Lele Pons contó que la visita de Shakira en su casa se dio en un ambiente íntimo y afectuoso, y que la cantante llegó con un ramo de rosas blancas y rosadas.

El encuentro fue capturado en una fotografía publicada por la influencer en sus redes sociales, donde se ve a Shakira cargando a Eloísa en sus brazos.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

Seguir leyendo:

· Lele Pons se toma con humor cuando le dicen que su hija se parece a Guaynaa

· ¡Shakira conoce a la hija de Lele Pons y Guaynaa en un emotivo encuentro!

· Lele Pons y Guaynaa celebran el primer Halloween de Eloísa