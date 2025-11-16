Lele Pons se toma con humor cuando le dicen que su hija se parece a Guaynaa

Recientemente, Lele Pons se convirtió en tendencia tras un divertido video en el que muestra su reacción a los comentarios que suele recibir de familiares y amigos sobre el parecido de su hija Eloísa con Guaynaa.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer de origen venezolano compartió un video en el que se le ve cargando a lo que parece ser su bebé, pero cuando quita la manta de su cabeza aparece la cara de Guaynaa.

“Cuando dicen que las hijas se parecen al papá”, escribió Lele como broma por los comentarios que recibe de algunas personas sobre el parecido de su bebé con Guaynaa.

De inmediato, la publicación de llenó de comentarios de sus seguidores, quienes le expresaron lo gracioso que les pareció el video.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

