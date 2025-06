Lele Pons muestra en fotos el drástico cambio que sufrió su cuerpo en solo un año

La cantante venezolana Lele Pons, quien este 25 de junio celebró su llegada a los 29 años, compartió con sus 54 millones de seguidores un par de fotos comparativas de cómo lucía hace exactamente un año y cómo lo hace ahora. Su cambio fue drástico y todo se lo debe a su próxima maternidad.

Las dos postales se las tomó frente al espejo, en la misma casa, con el mismo teléfono móvil y sosteniendo un pastelillo, con la diferencia de que ahora está en la dulce espera.

“28 VS. 29 !!!!! Happy birthday to me / Feliz Cumple a mí🙏🏼🎉🎂”, escribió la pareja de Guaynna, quien en unos meses dará la bienvenida a su primer hijo.

La manera en la que Lele Pons plasmó lo mucho que ha cambiado su vida, en los últimos 365 días, acaparó las miradas y los comentarios de sus seguidores, quienes no daban crédito a todo lo que podemos llegar a cambiar en muy poco tiempo.

“Mucho puede pasar en un año”, escribió la propia Lele en la zona de comentarios. Además de ella, sus fans también se enfocaron en el drástico cambio que dio su vida en los últimos meses.

“Lo que cambia en un año jajaja ❤️”, “Que hermosa te ves”, “La tripita vuelve a su lugar, pero la hermosura de bebé que vas a tener, es para toda la vida 💞”, “En ambas te ves tan preciosa, pero lo que sí que este año te ves llena de luz y amor ! 😻 “, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Hay que recordar que Lele Pons y Guaynna confirmaron en marzo que se convertirían en papás, mientras que en abril confirmaron que estaban a la espera de una niña, quien nacerá en el transcurso del verano.

