Lele Pons y Guaynaa celebran el primer Halloween de Eloísa

Lele Pons y Guaynaa celebrarán su primer Halloween en familia junto a su hija Eloísa. Por eso, la pareja optó por usar disfraces inspirados en la película Peter Pan.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una foto de sus disfraces: ella es Wendy, Guaynaa es Peter Pan y Eloísa es Campanita.

“Nuestro primer Halloween juntos”, escribió Lele Pons para acompañar su publicación, que acumuló cientos de likes y comentarios de sus seguidores.

En las fotos, se ve a Lele lucir un vestido azul característico del papel de Wendy, mientras que Guaynaa optó por el icónico look de Peter Pan, con sombrero incluido.

Por su parte, la pequeña Eloísa deslumbró con un trajecito verde, alas y una diadema con un gran moño para lucir como Campanita.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

Seguir leyendo:

· ¿Cómo fue la fiesta de baby shower del bebé de Lele Pons?

· Lele Pons comparte cómo vive la recta final de su embarazo

· Lele Pons muestra en fotos el drástico cambio que sufrió su cuerpo en solo un año