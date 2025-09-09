Lele Pons comparte con humor cómo son sus días como mamá

Lele Pons mostró con humor los desafíos de sus días como mamá primeriza. La influencer venezolana compartió con sus seguidores un video divertido y sincero sobre cómo lleva la maternidad.

A través de su cuenta de Instagram, Lele Pons compartió un video en el que reflejó de manera muy realista y con humor situaciones cotidianas que enfrentan muchas mamás, como el agotamiento y la pérdida de cabello tras el embarazo.

El video comienza con Lele cargando un extractor de leche y pañaleras, con el cabello recogido y sin maquillaje, mostrando una expresión de cansancio. Luego, con un filtro que exageraba sus ojeras, la influencer aparece arrullando a su bebé en una mecedora.

El tono del video cambia cuando intenta plegar un carrito de bebé con evidente frustración. Además, contó con la complicidad de su madre en una escena donde se aferra a ella para simbolizar ese apoyo tan necesario en esta etapa.

El video termina con un momento familiar, cuando la bebé llora por el ruido de un muñeco que Lele pisa accidentalmente.

Lele Pons ha sido muy elogiada en redes sociales por mostrar la parte menos idealizada de la maternidad, con comentarios de sus seguidores que celebran su honestidad y sentido del humor.

Asimismo, la cantante agradeció recientemente a Guaynaa por el apoyo que le ha dado en el postparto con un video que muestra al cantante cuidando a su hija

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

Seguir leyendo:

· ¿Cómo fue la fiesta de baby shower del bebé de Lele Pons?

· Lele Pons comparte cómo vive la recta final de su embarazo

· Lele Pons muestra en fotos el drástico cambio que sufrió su cuerpo en solo un año