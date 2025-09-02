Lele Pons comparte cómo Guaynaa la ayuda a vivir su postparto

Lele Pons ha vivido su postparto con mucha tranquilidad. La influencer de origen venezolana compartió cómo su esposo Guaynaa la ha apoyado en este proceso desde que nació su hija Eloísa.

A través de su cuenta de Instagram, Lele Pons compartió un video en el que muestra al cantante puertorriqueño cuidado a Eloísa, paseando con ella, bañándola, cambiándole el pañal y arrullándola.

“Llevando bien el post parto gracias a él”, escribió la influencer junto al video, que de inmediato se llenó con comentarios de sus seguidores.

“Nadie habla de lo que uno se enamora más de su pareja al verlos ser padres tan presentes”, “La felicidad es evidente, que lindo”, “Así es como debería verse la maternidad, ambos cuidar y ver crecer los hijos”, son algunos de los comentarios.

La publicación de Lele Pons ocurre pocos días después de que celebrara el primer mes de su hija Eloísa.

La semana pasada, la influencer compartió un carrusel con fotos de momentos íntimos y tiernos junto a su bebé para celebrar su primer mes.

“Happy 1 month + 1 day Eloisa”, escribió Pons junto a las imágenes de esta etapa tan especial en su vida como madre primeriza.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

