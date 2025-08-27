Lele Pons celebró el primer mes de su hija Eloísa

Lele Pons celebró el primer mes de vida de su bebé Eloísa, fruto de su relación con el reguetonero puertorriqueño Guaynaa.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer de origen venezolano compartió un carrusel con fotos de momentos íntimos y tiernos junto a su bebé.

“Happy 1 month + 1 day Eloisa”, escribió Pons junto a las imágenes de esta etapa tan especial en su vida como madre primeriza.

De inmediato, la publicación de Lele Pons se llenó con comentarios con mensajes cariñosos de sus seguidores.

La última semana de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron este domingo que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

Desde que la pareja anunció su embarazo, en marzo de 2025, ha compartido momentos especiales como la celebración de la fiesta de revelación de género, el baby shower que organizó la mamá de la influencer.

Seguir leyendo:

· ¿Cómo fue la fiesta de baby shower del bebé de Lele Pons?

· Lele Pons comparte cómo vive la recta final de su embarazo

· Lele Pons muestra en fotos el drástico cambio que sufrió su cuerpo en solo un año